Adata ukázala SSD s PCIe Gen5 a 14 GB/s i nové paměti DDR5-7000

Koncem loňského roku společnostoznámila Project Nighthawk a Project Blackbird , což byla SSD postavená na sběrnici PCIe Gen5. První z nich (Nighthawk) byl nyní ukázán jako SSD, přičemž využívá již zmíněné PCIe Gen5 x4 a NVMe 2.0. Rychlost sekvenčního čtení může dosahovat až 14 GB/s, zápis je pak 12 GB/s. Náhodné čtení pak vrcholí hodnotou 1,8M IOPS, u zápisu je to také velmi pěkných 1,6M IOPS. Řadičem je tu Silicon Motion SM2508 a SSD by se měla nabízet do kapacity až 8 TB. Chybět jim nebude ani pasivní chladič.