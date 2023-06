Adata ukázala SSD XPG Project NeonStorm s vodním chlazením a až 14 GB/s

Chlazenízačíná být docela problémem . V případě modelů pro PCIe 5.0 už spotřeba přesahuje 10 W a pasivní chlazení začíná být u některých modelů nahrazováno aktivním. Společnostto posunula ještě o kousek dál a na Computexu ukázala koncept zajímavého SSD. V tomto případě tu máme totiž dokonce kapalinové chlazení s aktivními miniventilátory na straně, což by mělo vylepšit šíření tepla o 20 %. To by mělo pomoci SSD dosahovat velmi vysokých přenosových rychlostí, konkrétně 14 GB/s u sekvenčního čtení a 12 GB/s u sekvenčního zápisu. Řadičem je tu Silicon Motion SM2508, máme zde i podporu NVMe 2.0. Hovoří se o kapacitě až 8 TB a náhodném přístupu až 2M/2M IOPS. Rozměry jsou ale na SSD formátu M.2 obrovské.