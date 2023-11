AI jako obrovský tahoun Nvidie: i díky výkonným GPU má 3krát vyšší příjmy

Nvidia se poslední dobou opravdu hodně daří. Zatímco pár let zpět to byla kryptoměnová horečka, nyní se o vysoká čísla stará umělá inteligence, resp. obrovský zájem o výkonné akcelerátory, na kterých běží trénování i inference algoritmů AI (zejména jde o stouply na 3,06násobek, konkrétně se z loňských 5,93 mld. USD dostaly na 18,12 mld. USD. Provozní náklady firmy jsou ale takové, že firma dle metrik GAAP i non-GAAP vykazuje 74-75% hrubou marži. Zajímavější je ale podívat se na čistý zisk a ten dle GAAP vzrostl z 0,68 mld na 9,24 mld. USD, tedy na 13,6násobek. Podle metriky non-GAAP to je z 1,46 na 10,02 mld. USD, ale i to je 5,9násobně vysoké číslo.

Pokud se podíváme na jednotlivé divize, tak je jasně vidět, že je to právě Data Center, která se stará o onen nárůst. Zde jde o růst z 3,83 na 14,51 mld. USD, to je 3,8násobný nárůst příjmů plynoucí především z výpočetní oblasti. Máme-li to vyjádřit v procentech, protože nyní se už nebudeme pohybovat v tak velkých násobcích, tak jde o +279 %. Pokud jde o hráče, sekce Gaming je sice druhou největší částí Nvidie, ale zdaleka již ne největší, to bylo pravdou naposledy před necelými dvěma roky. Nyní sice rostla z 1,57 na 2,86 mld. USD (což je o velmi pěkných 81 %), to ale přesto znamená, že herní GPU už dělají jen necelých 16 % příjmů Nvidie, takže na hráčích už Nvidia nějakou dobu nestojí a nepadá. Svou velikostí je to pětinou toho, co dělá divize Data Center.

Personal Visualization vzrostla z 200 na 416 mil. USD (+108 %), divize Auto prozatím moc neroste a autonomní doprava stále ještě neodstartovala svůj běh vzhůru. Z 251 mil. stoupla jen na 261 mil. USD, což máme zhruba 4 % k dobru. Nakonec je tu OEM & Other a zde se zůstalo na totožných 73 mil. USD jako loni.