Americký ban na vývoz RTX 4090 do Číny: nárůst cen a radost pro Radeon RX 7900 XTX

Americká vláda už před nějakou dobou vydala ban na vývoz nejvýkonnějších GPU do Číny, která by mola být využita k trénování systémů umělé inteligence (to vedlo např. k uvedení karet Nvidia A800 se sníženou paměťovou propustností). Pod tyto restrikce nově spadla i klasická grafická karta, což mělo hned několik vedlejších efektů. Stávající RTX 4090, které jsou ještě v regálech (v mnoha obchodech jsou již vyprodány), se tak staly horkým zbožím, jehož cena vyletěla nahoru. Zatímco doporučená cena je zde 13 tisíc juanů (41 tisíc Kč), obchody, které ještě nějaké ty kusy mají, je nyní prodávají i za 20 tisíc juanů (63 tisíc Kč), což je zhruba poloviční nárůst ceny. Toto se projevilo i v nárůstech cen dalších o něco méně výkonných karet, zejména GeForce RTX 4080 a RTX 4070 Ti.