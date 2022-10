AI vytvořila "umělý" podcast Joea Rogana se zesnulým Stevem Jobsem

Joe Rogan má snad nejpopulárnější podcast na světě (Joe Rogan Experience). Jeho rozhovory mají obvykle 2 až 3 hodiny a za svou kariéru jich natočil už téměř 1900. Velmi slavným se stal např. ten s

Elonem Muskem , kde kouřili marihuanu. Nyní se objevil další díl, ale tak trochu neoficiální. Vlastně v něm vůbec není Joe Rogan a ani jeho host, dokonce ani za jeho tvorbou není Rogan. O hlasy obou protagonistů se totiž umělá inteligence. Jde o projekt společnosti Play.ht, která poskytuje služby v oblasti syntetické tvorby hlasu. Součástí toho je i zajímavá propagace pomocí projektu podcast.ai , kde byl vytvořen falešný rozhovor dvou lidí.

V tomto případě je to již zmíněný podcaster Joe Rogan s více než 11 let zesnulým Stevem Jobsem. Pokud jde o Rogana, zde bylo trénovacích dat více než dost, z jeho podcastů se dá čerpat téměř neomezeně, a tak je jeho umělý hlas dosti realistický. U Jobse to bylo trochu horší, tam těch nahrávek zas tolik není a čerpalo se např. z různých keynote a interview. Jeho hlas tak sice zní také dost dobře, místy je ale stále trochu "robotický". Celé umělé "interview" má 19 minut a sami můžete posoudit, jak dalece se dostaly schopnosti dnešní umělé inteligence. Ta vytvořila také doprovodný obrázek Steva Jobse.