Akasa Maxwell Pro: malá skříň pro pasivní chlazení

Maxwell Pro z nabídky firmy Akasa nenabízí nic, co bychom nemohli už několikrát vidět, ovšem přesto se s podobnými skříněmi nesetkáváme tak často. Co se týče principu chlazení, jde o dobře známou kombinaci heatpipe a mohutného žebroví, čili heatpipe odvedou teplo od jeho zdroje a žebroví je předá okolnímu vzduchu v rámci stejného principu, jakým fungují běžné radiátory.

Maxwell Pro je určena ke stavbě počítače založeného na základní desce formátu Mini ITX, přičemž se samostatnou grafickou kartou se zde nepočítá, leda by byla externí. Celá skříň je také evidentně hliníková a má jednoduchou sešroubovanou konstrukci. To nejsložitější na ní tak asi bude systém odvodu tepla od procesoru.

Další snímek ukazuje, že tu máme celkem čtyři heatpipe, které z procesorového bloku vychází na obě strany po dvou a pak se u chladicích panelů s žebry rozdělují. Tento systém umožní, abychom si v rámci možností mohli nastavit polohu procesorového bloku v obou osách, takže kompatibilita s deskami by měla být opravdu široká, a to až na modely, které mají procesorovou patici na nestandardním místě.

Instalovat můžeme běžné základní desky s ATX napájením, ovšem do samotné skříně ATX zdroj nenainstalujeme. To by ostatně znamenalo, že bychom buď potřebovali drahou pasivně chlazenou verzi, nebo bychom se mohli rozloučit se zcela tichým provozem. Akasa zde počítá s DC napájením, a to buď přímo z adaptéru do desky, anebo s DC-DC zdrojem, jako je i její 150W model AK-PE150-05. K tomu nabízí i příslušný adaptér AK-PD150-02K pro 12 V (150 W).

Takový výkon by měl stačit vzhledem k tomu, že tu máme omezení na 65W procesor, který bude jedinou komponentou s vysokou proudovou zátěží. V případě Intelu je ale třeba počítat s tím, že při turbu (PL2) by už celkových 150W vůbec nemuselo stačit. Nicméně LGA 1200 je podporován stejně jako starší LGA 115x a také AMD AM4. Vedle toho tu máme už jen dvě 2,5" pozice pro SSD či mobilní disky a vepředu po dvou USB 3.0 a USB 2.0. Celkové rozměry skříně jsou 280 x 209 x 110 mm a hmotnost činí 3 kg.

