Akcionáři Activision Blizzard chtějí navzdory správní radě zprávu o obtěžování

Nyní se toto téma ve firmě Activision Blizzard opět oživilo, neboť akcionáři hlasovali o tom, zda má být připraveno další šetření a další zpráva. To sama správní rada společnosti odmítá a tvrdí, že to bude jen stát další prostředky, které by mohly být využity jinak a lépe. Nejvyšší představitelé firmy Activision Blizzard tak akcionářům nedoporučili hlasovat ve prospěch dalšího šetření, ale akcionáři se nakonec většinou hlasů (67 %) rozhodli pro. Jenomže toto hlasování není závazné a představuje pouze doporučení, takže správní rada zatím dala jen vědět , že o této věci "pečlivě popřemýšlí".