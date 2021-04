Aktualizace KB5001330 pro Windows 10 může způsobit nepříjemné problémy

Microsoft v úterý vydal dubnovou kumulativní aktualizaci Windows 10, která by měla hlavně vylepšovat zabezpečení operačního systému. A také odstranit některé problémy z předchozích updatů, jako byla modrá obrazovka smrti při používání některých tiskáren . Jenže od úterý aplikaci Feedback Hub, diskuzní fóra i sociální sítě zaplavují komentáře nespojených uživatelů, kterým poslední update nadělal v počítači více škody než užitku. Problémy nepostihují všechny uživatele – ve většině případů nejspíš všechno funguje podle plánu. Přesto by měli být uživatelé na pozoru a v případě obav raději počkat do příštího týdne, kdy snad vývojáři vychytají všechny mouchy.