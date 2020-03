Aktualizace pro Windows 10 způsobuje, že se počítače neustále budí ze spánku

Probouzení se z režimu spánku v době, kdy o to uživatel nemá zájem, je takový evergreen operačních systémů Windows. Můžeme si třeba připomenout případy, kdy se systém dokázal vzbudit třeba uprostřed noci kvůli tomu, aby (pochopitelně nepřítomnému) uživateli sdělil něco neodkladného, třeba že dříve odložil instalaci aktualizace, na kterou je právě nyní ve tři ráno už opravdu čas. Jak to ale probíhá v nejnovějším případě, a to kvůli problematické aktualizaci KB4535996?

KB4535996 je naštěstí volitelná aktualizace, kterou nám Windows 10 tedy vyloženě nevnutí a řešit měla pokračující problémy s vyhledáváním . Ty prý sice vyřešila, ale výměnou přinesla jiný a neméně otravným problém, jak upozorňují uživatelé na webu Microsoftu

Nejde přitom o jedinou potíž, kterou nová aktualizace přinesla, ale problém s tím, aby PC vydrželo uspané, vypadá jako nejběžnější. Počítače se tak pravidelně probouzí a děje se to dokonce i na počítačích Surface od samotného Microsoftu. Jiní uživatelé zase udávají, že počítač se jim sice po uspání sám od sebe neprobouzí, ovšem problém je ten, že se neprobudí vůbec a je třeba ho tvrdě resetovat.

Tím to ovšem nekončí, v jiných případech si lidé stěžují, že jim KB4535996 ovlivnila výkon systému a někdy i znemožnil úspěšný boot, takže aktualizace musela být odstraněna z nouzového režimu a v případě, že počítač nezvládá najet ani do něj, je na řadě Windows Recovery. Vypadá to tak na rozmanitou plejádu všemožných problémů a zřejmou výhodu mají ti, kteří mají systém ještě jakž takž v pořádku a mohou si problematickou aktualizaci normálně odinstalovat.

