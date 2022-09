Aktualizované RTX 3060 a 3070 mají přinést menší, rychlejší paměť nebo jiný čip

Úniků je poslední dobou více než dost a další z nich se týká Nvidie a dalšího života řady GeForce RTX 3000. Ta se s uvedením RTX 4000 posune do kategorie staršího hardwaru, jenže Nvidia má ještě obrovské zásoby neprodaných čipů. Kryptoměnová mánie nejprve způsobila nedostatek, aby se v důsledku toho zvýšila výroba, která se ale naopak stala až přehnanou poté, co kryptománie opadla a trh zaplavily bazarové kusy. Proslýchá se, že by Nvidia mohla uvést aktualizované varianty těchto karet, aby se zbavila starých zásob. Konkrétně by mělo jít o mainstreamové řady RTX 3060 a 3070.

Leaker MEGAsizeGPU se na Twitteru nechal slyšet, že bychom se v říjnu mohli dočkat trojice nových variant, které v grafických kartách opět udělají o trochu větší chaos. GeForce RTX 3060 s čipem GA106 by měla dostat i 8GB variantu s pamětmi GDDR6 a 128bitovou sběrnicí. To sníží propustnost o třetinu, a tedy i výkon (nyní 12 GB na 192bitové sběrnici), ale zajímavá by mohla být nižší cena. Pokud by se z nynějších cca 370 USD dostala výrazněji pod 300 USD, nemuselo by to být nezajímavé.

Změn se má dočkat i GeForce RTX 3060 Ti s čipem GA104. Tam se naopak spekuluje o zvýšení výkonu, kdy by se místo pamětí GDDR6 mohly objevit paměti GDDR6X s vyšším taktem. Ze 14Gbps čipů bychom se tak mohli dostat možná až na 19Gbps varianty při zachování 256bitové sběrnice. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to 36% navýšení propustnosti na 608 GB/s.

V případě GeForce RTX 3070 s 256bitovou sběrnicí a 8G paměti GDDR6 by mělo být hlavní změnou použití čipu GA102 z RTX 3080 a 3090. Zda půjde o hodně nepovedené čipy nebo snaha o prodej čipů, o kterých si Nvidia možná myslí, že je už v high-endových kartách ve světle nově příchozích RTX 4000 neprodá, můžeme jen spekulovat.