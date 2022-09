GeForce RTX 4060 má mít výkon jako RTX 3070, využije jen PCIe x8

Už jen týden nás dělí od uvedení nové architektury Nvidia Ada Lovelace a grafických karet GeForce RTX 4000. Známý leaker Kopite7kimi se nechal slyšet, že nové čipy AD106 (RTX 4060) a AD107 (RTX 4050) by mohly přijít s omezením na 8 linek PCIe. To by na nových systémech nemusel být výrazný problém, ostatně např. PCIe 4.0 x8 má stejnou propustnost jako PCIe 3.0 x16. Kde ale může být trochu potíž, jsou starší počítače s PCIe 3.0, kde by nové karty běžely jen jako PCIe 3.0 x8, což už může přinášet omezení. Nelze ale předpokládat, že by rozdíly byly nějak příliš dramatické.



Leaker rovněž zveřejnil, že výkon AD106 v benchmarku TimeSpy Extreme dosahuje méně než 7000 bodů. Zde se tedy zdaleka nedostáváme k dvojnásobku jako u high-endu, kde by RTX 4090 měla mít 2krát tolik co RTX 3090, přesto nelze tato čísla brát ani jako příliš velké zklamání. Ono to totiž současně znamená, že by mohla mít 60-65% náskok vůči současné RTX 3060, o nějakých 20-25 % překoná RTX 3060 Ti a mohla by tak být někde okolo úrovně dnešní RTX 3070.