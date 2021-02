Alder Lake-S se ukázal v testu, zatím překonává Core i9-9900K

Testování prototypů nových procesorů v rámci benchmarků s veřejně přístupnými databázemi se obvykle děje spíše několik měsíců před vypuštěním konečných produktů na trh a v tomto případě to navíc vypadalo, jako by Alder Lake-S byly vyvíjeny po boku Rocket Lake-S.

Intel ale opravdu nemá být nadšen z generace Rocket Lake-S, a tak je možné, že ji bude chtít nahradit mnohem dříve, než má obvykle ve zvyku. To ovšem bude bezpochyby záviset i na vývoji trhu, stejně jako na dalším zlepšování výtěžnosti 10nm procesu. Opravdu nejdříve ale bude nástup Alder Lake-S možný letos pozdě na podzim a o bližším termínu nelze uvažovat, a to i kvůli využití pamětí DDR5, které se ještě pořádně nezačaly vyrábět a prodávat.

Jak ale zatím vypadá výkon Alder Lake-S? Máme tu jeho zástupce s konfigurací, která by měla být ta nejlepší možná, čili se 16 jádry a 24 vlákny. To znamená, že tu bude 8C/16T ve výkonných Core "Golden Cove" a 8C/8T ve slabších Atomech "Gracemont", přičemž takty zatím nemá cenu řešit, neboť Geekbench uvádějící až 27,2 GHz je evidentně zmatený. Základní frekvence 2,2 GHz by ale mohla být pravdivá, ale stále zůstává to, že jde o prototyp a takty postupně porostou.

Co se týče výkonu, pak ten je v případě jednovláknového i vícevláknového vyšší než u procesoru Core i9-9900K a vícevláknový předčí i 10jádrový Core i9-10900K. Nicméně to by měl být opravdu pouze začátek, a to nejen kvůli taktům, ale také kvůli celé hybridní architektuře, neboť zatím není jasné, jak je na tom plánování procesů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: