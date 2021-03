Alder Lake-S v nových detailech: až o 20% vyšší jednovláknový výkon

Můžeme říci, že procesory Intel Alder Lake-S budou na trhu soupeřit už spíše s příští generací Ryzenů, ovšem my aktuálně stále nevíme, zda si pro nás AMD chystá už 5nm Ryzeny se Zen4, anebo ještě jedny 7nm procesory se Zen 3, čili generaci Warhol . Ta by se dala označit za refresh dnešních Ryzenů 5000 a nevypadá to, že by nám Warhol mohly nabídnout zásadní vylepšení oproti Vermeer.

Intel by v takovém případě mohl mít příležitost vrátit se do čela, neboť jeho Alder Lake dle uniklé prezentace (viz VideoCardz ) nabídne až o 20 procent vyšší jednovláknový výkon jader Golden Cove tvořených pomocí procesoru Enhanced 10nm SuperFin, což je již třetí verze aktuálního procesu Intelu (dříve bychom řekli 10nm++). Otázka však je, co se tu bere jako základ, čili zda jde o Tiger Lake, což by byl ten lepší případ, nebo Rocket Lake.

Vedle toho se ani moc nedozvíme, co máme očekávat od vícevláknového výkonu, ale v tomto ohledu už může Intel těžko poskytnout jednoduše podané a nezavádějící informace, neboť Alder Lake budou svým složením jader i jejich počtem výrazně odlišné od Rocket Lake i Tiger Lake. Intel tak mluví o až dvojnásobném vícevláknovém výkonu, ale opět nevíme, s čím srovnává.

Dále tu máme potvrzený jednak hardwarový plánovač procesů i podporu rozhraní PCIe 5.0, a to samozřejmě za předpokladu, že snímek je pravý a nezfalšovaný. Co se týče podpory Wi-Fi 6E a Thunderbolt 4, zde se Alder Lake nebudou lišit oproti letošním novým procesorům a co se týče podpory pamětí DDR5 i DDR4 (či LPDDR5 a LPDDR4), o tom již víme. Měly by to být v případě DDR5 dvoukanálové DDR5-4800 na desktopových procesorech či DDR4-3200 rovněž se dvěma kanály s tím, že DDR5 budou podporovány pouze na deskách s čipsetem Z690, či jak se bude označovat nový hi-end čipset pro desktopy.

Vedle PCIe 5.0 má Alder Lake podporovat také verzi 4.0, a to na procesoru ve čtyřech linkách, čili pro přímé připojení SSD, zatímco PCIe 5.0 bude v šestnácti linkách určených pro budoucí grafické karty. Na PCIe 4.0 bude také už konečně aktualizována sběrnice DMI propojující procesor s čipovou sadou, přičemž zůstat by snad mělo osm linek, jež nabízí už Intel 500 Series pro Rocket Lake-S (ovšem stále verze PCIe 3.0).

Pak už si jen můžeme připomenout, že procesory Alder Lake-S budou určeny pro patici LGA 1700 a ta už nebude čtvercová, ale obdélníková. To přináší jednu podstatnou otázku, a sice jak to bude s kompatibilitou chladičů a zda můžeme počítat alespoň s tím, že si vystačíme s novým montážním mechanismem (pokud jej výrobce chladiče nabídne). Rozteče montážních děr totiž budou pravděpodobně odlišné od LGA 1200/115x.



