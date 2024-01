Alienware uvádí monitory QD-OLED s 27" a 32" úhlopříčkami

QD-OLED využilo spoustu výrobců k vytvoření nových monitorů. I kvůli tomu jsou si ale parametricky dost podobné. Značka Alienware využila dva z nich, 27" a 32" panely, o kterých už mluvila v AW3225QF, který nabídne rozlišení UHD 4K (3840×2160 pixelů) při velmi vysoké frekvenci 240 Hz (dle výrobce přes DP i HDMI, jenže DP1.4 by mělo zvládat max. 4K/120Hz). Panel je zakřivený (1700R) a špičkově nabízí jas až 1000 nitů. Pokud jde o synchronizační technologie, podporuje G-Sync Compatible a VESA AdaptiveSync. Výrobce slibuje GTG odezvu 0,03 ms. Najdeme tu jeden DisplayPort 1.4 (pokud nejde o "tiskovou" chybu ve specifikacích), dva HDMI 2.1, jeden USB-C 3.2 Gen1, jeden USB-B 3.2 Gen1 a trojici USB-A 3.2 Gen1 (všechny max. 5 Gbps). Umožňuje montáž na zeď (VESA 100×100mm), náklon -5° až +21°, natočení do strany o +/-20° a nastavení výšky ve 110mm rozsahu. Co se týče spotřeby, ta je 42,5 W, špičkově se s využitím USB PD může vyšplhat na 190 W. Nově dostupné panelyvyužilo spoustu výrobců k vytvoření nových monitorů. I kvůli tomu jsou si ale parametricky dost podobné. Značkavyužila dva z nich, 27" a 32" panely, o kterých už mluvila v loňském říjnu . 31,6" verzi najdeme v monitoru, který nabídne rozlišení UHD 4K (3840×2160 pixelů) při velmi vysoké frekvenci 240 Hz (dle výrobce přes DP i HDMI, jenže DP1.4 by mělo zvládat max. 4K/120Hz). Panel je zakřivený (1700R) a špičkově nabízí jas až 1000 nitů. Pokud jde o synchronizační technologie, podporuje G-Sync Compatible a VESA AdaptiveSync. Výrobce slibuje GTG odezvu 0,03 ms. Najdeme tu jeden DisplayPort 1.4 (pokud nejde o "tiskovou" chybu ve specifikacích), dva HDMI 2.1, jeden USB-C 3.2 Gen1, jeden USB-B 3.2 Gen1 a trojici USB-A 3.2 Gen1 (všechny max. 5 Gbps). Umožňuje montáž na zeď (VESA 100×100mm), náklon -5° až +21°, natočení do strany o +/-20° a nastavení výšky ve 110mm rozsahu. Co se týče spotřeby, ta je 42,5 W, špičkově se s využitím USB PD může vyšplhat na 190 W.

Druhým modelem je AW2725DF. Ten má 26,7" úhlopříčku a nižší rozlišení 2560×1440 pixelů (na 27" 4K OLED monitor si tak budeme muset počkat, až pro něco takového budou k dispozici panely). V tomto případě se ale dostupná frekvence navyšuje až na 360 Hz (přes HDMI jen do 144 Hz, nicméně i zde je divné, že výrobce hovoří o DP1.4, které by v tomto rozlišení nemělo nabízet více než 240 Hz), odezva GTG je 0,03 ms. Vzadu jsou 2 porty DisplayPort 1.4, jeden HDMI 2.1 a stejná nabídka USB portů jako v předchozím případě. Také zde dosahuje jas špičkově až 1000 nitů, v HDR je standardně 400 nitů a podporuje tak DisplayHDR 400, v SDR čekejte 250 nitů, kontrast je 1,5M:1. Podporuje 10bitové barvy a výrobce hovoří o podpoře synchronizační technologie AMD FreeSync Premium Pro a VESA AdaptiveSync. Monitor je polohovatelný v náklonu od -5° do +21°, do stran o 20°, má funkci pivota a 110mm výškové nastavení, nechybí ani VESA 100×100mm pro montáž na zeď. Spotřeba je 27,6 W, špičkově s USB PD až 130 W.



Výrobce na oba modely dává 3letou záruku proti vypálení pixelů. Oba mají také ambientní osvětlení Alienware FX. Pokud jde o cenu, ta činí 1199 USD u většího modelu a 899 USD u menšího.