Alphabet poprvé vykázal meziroční pokles příjmů, mohou za to reklamy Googlu

Zatímco v Applu mohli s dosaženými výsledky za uplynulé čtvrtletí hodně slavit , u, který je mateřskou společností, už takové nadšení nepanovalo. Stále však šlo ale o velmi dobré výsledky a v předburzovním obchodování hodnota akcií vzrostla o 0,6 %. Příjmy nicmén poprvé v historii meziročně klesly (v Q2/20 proti Q2/19), a to z 38,9 na 38,3 mld. USD, což je 2% pokles. Příznivé je to, že pokles je mnohem menší, než se očekával. Méně příjemné je to u zisku, kde došlo k poklesu z 9,18 na 6,38 mld. USD a provozní marže se tak snížila ze 24 % na 17 %. Čistý zisk pak klesl z 9,95 na 6,96 mld. USD. A asi nikoho nepřekvapí, že za tím stojí koronavirová pandemie.