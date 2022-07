Amazon pod tlakem EU zjednodušuje odhlášení svého předplatného Prime

Provozovatelé služeb na bázi předplatného se logicky snaží co nejvíce zjednodušit proces samotného předplacení, nicméně to stejné už ne vždy lze říci o opačném procesu, tedy ukončení služby. Konkrétně v případě služby Amazon Prime tato praktika ovšem narazila na legislativu EU, ze které mimo jiné vyplývá, že zrušení služby by nemělo být složité ani komplikované a nesmí obsahovat komplikovanou navigaci, matoucí položky v možnostech odhlášení nebo opakované pobídky k ponechání předplatného.

Proces Amazonu pro zrušení předplatného obsahoval několik kroků, které nebyly úplně v souladu s výše uvedenými pravidly, což vedlo i ke stížnosti určité zákaznické skupiny, která obsahovala i detailní report procesu odhlášení včetně screenshotů.

Amazon se tedy vydal cestou nejmenšího odporu a proces pro odhlášení předplatného upravil tak, že nyní stačí v podstatě dvě kliknutí a předplatné je zrušeno.

Je ovšem nutné podotknout, že přes veškerá prohlášení Amazonu o snaze učinit všechny procesy dostatečně jednoduché a transparentní se jedná o změnu, která se tyká pouze EU (včetně UK), ovšem nezahrnuje například účty uživatelů ve Spojených státech, kde se údajně zatím změny neplánují.

Co vše obsahuje předplatné Amazon Prime

Služba Prime od Amazonu je nejčastěji spojována s předplatným filmového a seriálového obsahu (tedy podobně jako třeba Netflix, Disney+, HBO Max nebo Apple TV), což je v podstatě samostatná služba s názvem Prime Video Amazon Prime je ovšem primárně prémiové předplatné (o něco dražší, než Prime Video samostatně) zahrnující větší množství služeb, no a díky nedávné akvizici služby Twitch obsahuje také Twitch Prime.

Propojením účtu Twitch s účtem Amazonu (lze propojit v nastavení ) pak předplatitelé Amazon Prime získají také benefity v rámci Twitch Prime. Největším benefitem je možnost získat bezplatné hry , což funguje tak, že každý měsíc mají předplatitelé možnost získat zdarma určité množství her. Ty pak zůstávají zdarma i po případném ukončení předplatného.

Pro zajímavost – za měsíc červen letošního roku se jednalo o následující hry:

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

WRC 8 FIA World Rally Chapionship

Calico

Astologaster

Access the Grooves

Kromě her jsou pak každý měsíc také k dispozici různé herní doplňky a položky (skiny, looty apod.).