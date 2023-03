Amazon propustí dalších 9000 lidí, pro letošek to tak bude už 27 tísíc

Už na začátku února ohlásily společnosti jako Alphabet, Microsoft, Dell nebo IBM a Amazon masivní propouštění a bylo takto oznámeno propuštění 67 tisíc lidí. Od té doby to narostlo a např. Facebook přidal dalších 10 tisíc . V případěto bylo 18 tisíc lidí, ale jak to vypadá, u tohoto čísla se neskončí a o další polovinu (9000 lidí) bude ještě navýšeno. To posune celkový počet propuštěných lidí. Nejvíce to zasáhne Amazon Web Services, HR, reklamu nebo Twitch, ale nejde o konečný výčet. Samotný Amazon má sice 1,54 mil zaměstnanců, ale většina pracuje ve skladech. Pokud jde o korporátní pracovní sílu, tam jde o zhruba 350 tisíc lidí.