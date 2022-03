AMD 4800S je reálný, nabídne APU z Xboxu?

AMD 4800S byl už zmíněn na konci minulého roku a nyní tento kit potvrdilo samotné AMD na svém blogu a my budeme doufat, že nejde o překlep. Nový kit by přitom měl nabídnout výrazně lepší vlastnosti než starý 4700S, a to už jen díky tomu, že 4700S má pro grafickou kartu, kterou nutně potřebuje, připraven jen slot PCIe 2.0 x4. Ten už představuje skutečně úzké hrdlo, které může výrazně ovlivnit grafický výkon.

AMD 4800S by nemusel mít širší sběrnici pro grafiku, ale ta by měla být už alespoň verze 4.0. Ze samotného dokumentu firmy AMD, respektive z poznámek pod čarou, je také zřejmé, že 4800S bude podporovat funkci Smart Access Memory, která dá procesoru přístup do paměti grafiky, což tedy 4700S zřejmě nepodporuje.

Zásadní změna bude také ta, že 4800S už bude založen na desce formátu Micro-ATX a ne Mini-ITX, díky čemuž nenabídne jen jeden rozšiřující slot pro grafiku. Část desky na snímku ale zakrývá grafika, takže na sloty nevidíme úplně nejlépe, ovšem vypadá to na pouze jeden další, a sice PCIe x1.

Vedle toho je zřejmé, že 4800S bude podporovat standardní chladiče pro AM4 a dále tu dle serveru VideoCardz budeme mít také rozhraní M.2 pro PCIe SSD či Wi-Fi modul.

A co se týče hlavní výbavy, budeme tu mít SoC z Xbox Series, čili zřejmě opět 7nm Zen 2 s osmi jádry a SMT, přičemž integrovaná grafika bude rovněž deaktivována. Jak to bude s takty a také operační pamětí, to se ještě uvidí, a to prý již brzy, neboť 4800S má přijít na trh ještě v tomto kvartálu, z nějž už moc nezbylo.



