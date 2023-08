AMD a Bethesda: unikátní casemod s motivem Starfieldu

Tento modder má za sebou už celou řadu zajímavých casemodů na zakázku od různých HW firem. Na fotky jeho výtvorů se můžete podívat na jeho účtu modsbyben na Instagramu , kde najdete i více fotek tohoto casemodu s motivem Starfieldu





Benito Quintanilla z popisu videa na YT:

"AMD contacted me to work on an amazing project with Bethesda to create a custom 1-1 computer to be featured a Quakecon in the theme of their new video game release for Starfield. I wanted the computer to feel as it was a part of the game environment. In the game you can design your own spaceship and that was the concept behind this build. Check out Part 1 of this journey and subscribe and stay tuned for Part 2 which will feature the reveal of the new AMD GPU themed to Starfield."

Benito Quintanilla | CZ překlad: