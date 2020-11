AMD aktuálně nemá v plánu vyrábět hybridní procesory jako Intel

Společnost AMD jsme mohli považovat spíše za stíhačku Intelu, která občas přišla s vlastním příspěvkem do celého ekosystému platformy x86, jako jsou především 64bitové instrukce. Jde tak o úspěchy, které máme spojeny především s úspěšným obdobím procesorů K7 a K8, kdy Intel zaspal se svou architekturou Netburst. Podobné je to i dnes, kdy je AMD opět na koni díky architektuře Zen, zatímco Intel se stále ještě snaží oprostit se od 14nm procesu a odkazu generace Skylake.

Právě Intel se bude snažit v rámci přespříští generace (v případě desktopových CPU) najet na novou vlnu hybridní architektury, která bude znamenat tvorbu procesorů s výkonnějšími a slabšími jádry. K tomu má Intel k dispozici jádra Core a Atom, které v budoucích generacích Golden Cove a Gracemont nabídne v různých mixech.

Byla tu tak otázka, co na to AMD? Pokud by šlo o AMD na začátku tisíciletí, pak takové by se mohlo snažit následovat Intel a připravit vlastní verzi hybridních procesorů. Nyní tu ale máme nové AMD, které je sebevědomé, těší se z rostoucích tržeb, má jasný plán do budoucna a takové AMD už vůbec nemusí mít potřebu někoho sledovat. Spíše může chtít samo udávat krok.

Není tak divu, že nám nyní Joe Macri (CVP a CTO - AMD) sděluje, že jeho firma nemá v krátkodobém hledisku v plánu připravit něco podobného, jako bude Alder Lake. Macri přitom poukazuje na to, že celý koncept big.LITTLE (dle označení od firmy Arm) je starý už 15 let a AMD si jej pochopitelně všimlo a také už dlouhodobě zkoumá jím dané možnosti. Především je třeba si uvědomit, co si od toho můžeme slibovat. Jde o efektivitu, výkon, či marketing (víc jader, víc Adidas)?

O marketing firmě AMD dle Macriho nepůjde a co se týče dalších výhod, v jejich případě se musí nutně počítat s podporou OS. To však jako argument moc neobstojí, když plánovač ve Windows už podporuje procesory Lakefield od Intelu i big.LITTLE procesory Qualcomm pro Windows on ARM. Tato podpora ale nemusí být na výši, jakou by AMD požadovalo pro své řešení. My přitom čekáme i na to, až nám samotný Intel osvětlí, proč se rozhodl využít hybridní architekturu a především co si od toho slibuje. A moc doufáme, že v překladu to nebude znamenat "z nouze ctnost".

Macri ale nakonec vůbec nevyloučil, že AMD se vydá podobnou cestou. Připustil, že nastane doba, kdy procesory AMD budou potřebovat malá a slabá jádra. Takže abychom nakonec nebyli přece jen překvapeni. Zen 3 je už na trhu a roadmapy AMD nám dávají výhled už jen na 5nm Zen 4, po nich by to měly být opět 5nm Zen 5 a dále už nedohlédneme.

