AMD: AM4 je skvělá platforma, která vydrží ještě roky

Patice AM4 je tu s námi už pět let, přičemž AMD si ji připravilo ještě před nástupem prvních procesorů Zen, neboť pro ni vytvořilo APU Bristol Ridge, čili stále ještě 28nm čipy vyráběné firmou Global Foundries. Až Zeny přešly na 14nm proces, který vystřídala 12nm technologie a pak dvě generace založené na 7nm procesu firmy TSMC.

AMD tak může mluvit o pěti procesorových architekturách, 4 výrobních procesech, více než 125 modelech CPU/APU a 500+ modelů základních desek, což vše spojuje právě patice AM4.

Chystá se ale pro AM4 ještě nějaká novinka? Není to sice vyloučeno, ale počítat s tím automaticky nemůžeme, přičemž Lisa Su mluvila spíše o pokračující podpoře AM4 v příštích letech. Je totiž zřejmé, že s nástupem AM5 z trhu ihned nezmizí starší procesory a desky, stejně jako paměti typu DDR4. A právě kvůli pamětem může být starší hardware o to více populární, zvláště pokud paměti DDR5 nezačnou výrazně zlevňovat.

V předchozích letech to ostatně bylo jiné, neboť jsme mohli upgradovat na novější a výrazně silnější procesor firmy AMD bez investice do nových pamětí či základní desky. Nyní se bez nich neobejdeme, a to navíc s tím, že nejen paměti, ale i nové desky by mohly být výrazně dražší, což už předvedl Intel a jeho LGA 1700.

Lisa Su tak logicky předpokládá, že o procesory Zen 3 bude stále zájem, což nevylučuje možnost, že budou nabídnuty i další modely. Ostatně AMD nedávno vyslalo na trh nové procesory Ryzen 5 4500 a Ryzen 3 4100, které jsou založeny na APU Renoir generace Zen 2, tak proč by nemohlo třeba i v příštím roce vypustit na trh nové Zen 3, a to třeba levné Ryzeny 3, jichž jsme se ještě stále nedočkali?

Šéfka AMD tak neprozradila, co myslí onou kontinuitou patice AM4, což může pochopitelně znamenat pouze to, že tento hardware bude stále prodáván a podporován, ale nic nového už v rámci něj nepřijde. Přináší to také otázky ohledně toho, jaký bude nástup generace Zen 4 - Ryzen 7000 a zda náhodou nepůjde jen o pár drahých modelů, pro něž právě Zen 3 budou představovat doplňující levnější nabídku. Překvapující by to nebylo vůbec, ostatně i Ryzeny 5000 začínaly až na 300 dolarech a pokud paměti DDR5 na podzim nebudou levnější, nebude mít ani velký smysl pro ně nabízet levné procesory.