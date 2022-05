AMD představuje Zen 4 s alespoň o 15% vyšším 1C výkonem a grafickým jádrem

Chystané procesory Ryzen generace Zen 4 budou založeny na 5nm čipletech, což už dávno víme, přičemž AMD nám nyní potvrzuje i to, že tu budou nová I/O jádra vyrobená pomocí 6nm procesu. To znamená, že výrobní kapacity firmy GlobalFoundries už tentokrát půjdou opravdu stranou a budou využity pro velice podružné či starší produkty.

Nová mikroarchitektura přitom slibuje dvojnásobek L2 cache na jádro, čili plný megabajt, přičemž kapacita L3 cache na jádro se v základu s největší pravděpodobností zvyšovat nebude. Leda snad prostřednictvím V-Cache a zde se teprve ukáže, jak to AMD zamýšlí.

Dále tu máme alespoň o 15 procent vyšší jednovláknový výkon a zde je otázka, jak to AMD myslí a zda jde o IPC (výkon na takt), nebo o celkové zvýšení včetně taktu. Pokud je to totiž druhý případ, pak 15 procent nebude nic moc. Co se týče maximálního turba, mluví se pouze o pokoření hranice 5 GHz, takže AMD ještě zřejmě není připraveno sdělit, jak to bude a co bude moci garantovat. Nakonec tu máme instrukce rozšířené o akceleraci AI úloh.

Poznámky pod čarou, které se vztahují k výkonu a taktu, nám řeknou, že skutečně nejde o IPC, ale o celkový jednovláknový výkon předprodukčního vzorku Ryzenu 7000. Ten byl porovnán s Ryzenem 9 5950X, přičemž tu jde do jisté míry i o souboj pamětí DDR4-3600 CL16 vs. DDR5-6000 CL30.

Další část prezentace utne veškeré možné spekulace o tom, kolik jader nám Ryzeny 7000 nabídnou. Dobře víme o tom, že 5nm čiplety jich budou mít osm, takže stále půjde o 16C/32T procesory. Pro další čiplet tu ostatně ani není prostor, leda by snad AMD připravilo ještě jiné a odlišné verze, což je ovšem vysoce nepravděpodobné.

Že se ale zůstane na 16 jádrech, to se dalo očekávat a důležitější je potvrzení toho, že I/O čiplet skutečně bude obsahovat integrovanou grafiku RDNA 2. Fámy a spekulace tak byly potvrzeny, a tak lze i počítat i s tím, že tato grafika bude oproti výbavě v APU výrazně slabší.

AMD také ukázalo Ryzen 7000 v akci, kdy provozoval hru Ghostwire: Tokyo na taktu 5520 MHz, čili prostě 5,5 GHz. S tím se dalo počítat vzhledem k tomu, že už na začátku tohoto roku pracovaly rané vzorky na 5 GHz v zátěži všech jader. Vzhledem k tomu a udávanému +15% zvýšení výkonu jednoho jádra se však ukazuje, že nárůst IPC asi nebude tak vysoký , jak se spekulovalo. Anebo nám AMD neříká vše, ostatně na odhalení karet je ještě brzy.

Kdy ale Ryzeny 7000 přijdou na trh? Ačkoliv tato prezentace mohla vzbuzovat jisté naděje, v tomto ohledu se nic nemění, neboť máme stále počítat s letošním podzimem. Nejdříve tak v září, pokud budeme až přehnaně optimističtí, protože to ještě patří do letního období.