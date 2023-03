GeForce RTX 4060 Ti má přinést 22 TFLOPS a 160W spotřebu

Nvidia pomalu rozšiřuje nabídku svých grafických karet GeForce RTX 4000 a 13. dubna bychom se měli dočkat GeForce RTX 4060 Ti. I tato karta by měla být založena na architektuře Ada Lovelace a být vyráběna 4nm výrobním procesem u TSMC. Zatímco RTX 4070 (a Ti) mají čipy AD104, RTX 4060 Ti má mít čip AD106-350. Počítá se s 4352 CUDA jádry, což je proti RTX 3060 Ti s 4864 jádry pokles. Na druhou stranu se máme dočkat výrazně vyšších frekvencí, a to 2310 MHz a v základu a 2535 MHz v Boost režimu. To znamená, že by se hrubý výkon karet měl zvýšit z 16,2 na 22 TFLOPS, což je o téměř 36 %. Potěší i to, že se tak má stát při výrazném 20% snížení spotřeby, která má klesnout z 200 W na 160 W.

Hovoří se o tom, že přetaktované verze GeForce RTX 4060 Ti by se mohly dostat na frekvence až 2685 MHz a mít tak výkon okolo 24 TFLOPS. Stinnou stránkou je však to, že by se karty měly stále zaseknout na 8GB kapacitě pamětí. To by nebyla jediná špatná zpráva. Hovoří se totiž o tom, že by se nejenže neměla měnit už tak docela nízká kapacita pamětí, ale měla by se výrazně zúžit paměťová sběrnice z 256 na 128 bitů. Budou zde sice rychlejší 18Gbps čipy, ale i tak očekáváme pokles propustnosti ze 448 na 288 GB/s. Karty by měly využívat rozhraní PCIe Gen4 x8. Datum uvedení není znám.