AMD EXPO: technologie pro taktování pamětí DDR5

Technologie AMD RAMP tak měla být využita pro jednoduché taktování operačních pamětí DDR5 v rámci příští generace procesorů, čili Ryzen 7000. Mohli jsme tak o ní uvažovat jako o novince navazující na A-XMP, čili profily využitelné pro jednoduché nastavení rychlejších pamětí.





Namísto RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile) tu tak zřejmě máme EXPO (EXtended Profiles for Overclocking), i když název je na celé věci nejméně důležitý a otázka je spíše ta, k čemu bude EXPO sloužit. A o tom se právě AMD zatím nikde nezmiňuje, i když z popisu v rámci registrace značky EXPO je naprosto jasné, že půjde o paměti.





Zbývají tak nezaručené informace a dle nich bude EXPO založeno na využití dvou taktovacích profilů pro paměti DDR5, čili jinými slovy by mělo jít stále o obdobu XMP či v tomto případě A-XMP profilů na pamětech DDR4. Jeden profil by měl přitom nabízet především vysokou propustnost a druhý pak nízké latence a právě ten by také měl být jen volitelný. To tedy znamená, že první profil bude mít za úkol dosáhnout především vysokého taktu a v druhém případě půjde o nízké časování, což je obvykle vykoupeno právě nižším taktem.



EXPO také dle VideoCardz bude fungovat na všemožných modulech s paměťmi DDR5, čili na klasických desktopových DIMM, dále na mobilních SO-DIMM a pak i UDIMM či RDIMM. Už dnešní Ryzeny 6000 generace Rembrandt přitom podporují paměti DDR5 či LPDDR5, ovšem jich se EXPO zřejmě ještě netýká (alespoň zatím ne) a maximálně můžeme využít verze DDR5-4800/LPDDR5-6400.

AMD ale také slibuje, že Ryzeny 7000 bude možné pozoruhodně dobře taktovat s neočekávanými možnostmi, což se má týkat i pamětí, takže uvidíme, zda EXPO nakonec bude opravdu pouze o přednastavených profilech s víceméně garantovanou funkčností.