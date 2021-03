AMD FidelityFX Super Resolution: kdy přijde odpověď na DLSS 2.0?

Jde tak spíše o obdobu technologie DLSS 2.0 v podobě FidelityFX Super Resolution (FFSR), na niž se nyní čeká. AMD má mít totiž na kartách RX 6000 znatelně slabší implementaci ray tracingu s ohledem na výkon oproti řadě RTX 3000. Právě proto bude FFSR jistě velice potřebná technologie a firmě AMD se nelze divit, že když ji ještě nemá připravenou, tak se obecně v ray tracingu moc nešťourá. Dnes ostatně ani není na co spěchat, protože grafické karty se prodávají samy a zákazníci jsou daleko od možnosti si vybírat.

My se nyní dozvídáme, že (via Linus Tech Tips ), že AMD chce, aby technologie FidelityFX Super Resolution byla připravena pro celou škálu hardwaru, který ji může podporovat. Teprve pak s ní chce přijít na světlo světa, což znamená podporu v rámci všech Radeonů RX 6000 a také nových konzolí od Microsoftu a Sony.

Linus zde mluví také právě o nástupu technologie DLSS, čemuž se AMD chce asi vyhnout. Jde o původní DLSS 1.0, která byla kritizovaná kvůli nepřesvědčivým výsledkům, čili pro výsledný rozmazaný obraz, v němž se ztrácely detaily. Ovšem moderní verze DLSS 2.0 je něco úplně jiného, jak jsme se mohli sami přesvědčit třeba na příkladu Cyberpunk 2077 . Snížení kvality je opravdu velice těžko postřehnutelné i na pečlivém rozboru samostatných snímků, čili ve hře samotné je naprosto nepodstatné. Navíc si můžeme nastavit i více úrovní kvality, která závisí na nastavení skutečného rozlišení, z nějž se obraz pomocí AI dopočítává do plného rozlišení monitoru. A samozřejmě čím nižší kvalita a původní rozlišení, tím vyšší výsledná snímkovací frekvence.

Ve včerejším videu byla podpora ray tracingu opět zmíněna (čas 8:40), ale opět jen spíše okrajově bez podrobností o výkonu, které by byly spojeny právě s FFSR. To má být dle neoficiálních informací založeno na API DirectML, které může využít právě i Xbox. Otázka je, jak to ale bude či může být v případě PlayStation 5.

Takže si musíme ještě počkat na to, až bude od AMD k dispozici ucelené řešení pro rozumné hraní se zapnutým ray tracingem, které zajistí i slušné snímkovací frekvence.