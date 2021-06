AMD FidelityFX Super Resolution zpočátku přijde jen pro 7 her

Asi největší nevýhodou technologie NVIDIA DLSS je to, že pro každý titul musí být vytrénována příslušná AI, což by snad mělo později fungovat i obecněji pro herní enginy. Tak či tak, aktuální situace je taková, že každý herní titul musí být zvlášť upraven, aby mohl nabídnout podporu technologie DLSS. Jak složité to aktuálně je, to nevíme, ostatně DLSS se stále vyvíjí a dnes už je ve verzi 2.2, kterou jako první nabízí titul Rainbow Six Siege

Už dobře víme, že technologie AMD FidelityFX Super Resolution se DLSS nevyrovná, pokud jde o kvalitu, ostatně to bylo vidět i z firemních materiálů, kde jsou viditelně rozmáznuté textury a jiné neostrosti.

Mohli jsme tak doufat, že FSR (či FFSR) tak bude alespoň schopno fungovat obecně s omezením jen na potřebný hardware a API her (FSR podporuje DX11, DX12 a Vulkan). Tak to ale dle nového leaku (via VideoCardz ) nebude, neboť se dozvídáme o seznamu her, které budou FSR podporovat hned při uvedení technologie na trh. Bude jich pouze sedm, přičemž dalších dvanáct jich má následovat "brzy".

Máme tu ale také seznam herních firem, které se chystají technologii AMD FSR využít ve svých titulech a ten jich obsahuje celkem 44, čili podpora bude vskutku široká. Lze také počítat s tím, že počet her s FSR se bude snad rozšiřovat rychleji než v případě DLSS, neboť implementace FSR by rozhodně měla být jednodušší.



AMD přijde s technologií FSR dne 22. června, čili už příští úterý, kdy si ji budeme moci vyzkoušet ve hrách 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator Resistance a The Riftbreaker. FSR může teoreticky začít podporovat také NVIDIA, neboť jde o otevřenou technologii, ale to závisí pouze na ní. Co se týče Intelu, Raja Koduri už uvedl , že se na FSR rozhodně podívá a zváží její nasazení.

