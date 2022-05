AMD FSR 2.0 v testech, jaký nabídne výkon oproti DLSS a první verzi?

O technologii Fidelity FX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) víme to , že poskytuje výrazně vyšší kvalitu než FSR 1.0, která je tak zcela srovnatelná už s DLSS 2.x. Na druhou stranu není možné FSR 2.0 tak jednoduše implementovat do her, respektive nefunguje univerzálně, čili aktuálně je také podporována jen jednou hrou, a to Deathloop. Na rozdíl od DLSS ale nevyžaduje žádný speciální hardware, takže může fungovat v podstatě na všech moderních GPU, což umožnilo ji otestovat v Deathloopu na Radeonu i GeForce. Konkrétně to byl RX 6700 XT a RTX 3070, což jsou karty, jež dle Tom's Hardware představují "lidový hi-end". To je takový malý oxymóron, ale má svou logiku.

Coby technologie vyvinutá firmou AMD má FSR 2.0 větší šanci fungovat lépe na Radeonech, ale to není vůbec jisté. Ostatně jde o algoritmus běžící na prostých FP32 shaderech, čili základní výbavě dnešních herních grafických karet, ovšem jaká je realita?

Předně je vidět, že FSR 1.0 nabídne vyšší nárůst snímkovací frekvence, což ale AMD už dopředu hlásilo a jde jednoduše o následek toho, že FSR 2.0 je náročnější na hardwarové zdroje, ale odmění se právě vyšší kvalitou upscalovaného obrazu.

Z testů dále vidět, že snaha zvýšit si snímkovací frekvenci v rozlišení Full HD může na GeForce přijít vniveč, neboť můžeme narazit na jiné úzké hrdlo, ovšem při FPS kolem 140 nám to asi bude stejně jedno. My ukazujeme mnohem zajímavější výsledky v rozlišení 4K při maximální kvalitě zobrazení, kde se můžeme na RTX 3070 z pouhých 36 až 30 FPS dostat na dvojnásobek, a to při vysoké kvalitě FSR, ale i DLSS. Můžeme vidět, že FSR 2.0 i DLSS nastavené na Quality poskytují stejný nárůst výkonu a DLSS je pak výrazně lepší při nižším výchozím rozlišení (režim Performance). V obou případech by přitom renderovací rozlišení mělo být rovno Full HD (1920 x 1080).

Radeon RX 6700 XT má v nativním 4K jen o trošku nižší výkon, přičemž průměrné FPS jsou v podstatě stejné. Tomu pak poměrově odpovídá i nárůst snímkovací frekvence s FSR 2.0 v režimu Quality i Performance. Průměrné FPS jsou zcela srovnatelné s GeForce RTX 3070 a Radeon jen trošku více zaostává v případě propadů snímkovací frekvence, stejně jako je v tomto ohledu slabší na nativním rozlišení.

Ve vyšším cílovém rozlišení tak FSR 2.0 v Deathloop funguje stejně dobře na Radeonu jako na GeForce, přičemž majitelé karet NVIDIA si asi raději zvolí domácí technologii DLSS, která nabídne přinejmenším stejný nárůst snímkovací frekvence, čili potenciálně i vyšší. Na druhou stranu je vidět, že AMD připravilo skutečně velice dobrého soupeře pro DLSS, díky čemuž bude mít jeho výhoda v podpoře různých GPU (i konzolí) o to větší váhu.