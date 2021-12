AMD Instinct MI210 v PCIe verzi, jaké má specifikace?

AMD Instinct MI210 aktuálně už konkuruje rovněž PCIe kartám NVIDIA A100 a jedná se o hardware, který lze nasadit jak v HPC prostředí nebo také v pracovních stanicích. Pro AMD je Instinct MI210 nový vlajkový model mezi kartovými akcelerátory, který už byl oficiálně představen, ale AMD se dosud neobtěžovalo sdělit jeho přesné specifikace.





K těmto kartám se už ale dostal George Markomanolis , jeden z inženýrů pracujících na superpočítači LUMI, který je stavěn ve spolupráci s Hewlett Packard Enterprise (HPE) a založen bude na platformě Cray EX s procesory EPYC a kartami Radeon Instinct. Určen bude pro iniciativu European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) a fyzicky se bude nacházet ve finském Kajaani, kde je umístěno vědecké IT centrum CSC. V rámci nově zřízené organizace LUMI jej ale bude sdílet celkem deset evropských zemí. LUMI má mít velice slušný výkon 0,55 ExaFLOPS a kdyby fungoval již nyní, figuroval by na prvním místě žebříčku TOP500, ovšem současně s ním se už chystají i výkonnější systémy.

Yes, 104 CUs, 64 GB HBM2e — George Markomanolis (@geomark) December 3, 2021





Markomanolis pracující pro CSC - IT Center for Science ve Finsku si tak nyní dle vlastních slov hraje s novou kartou MI210 a nejdříve prozradil, že je v "BabelStream s HIP o cca 40 procent výkonnější než MI100, což vypadá výborně".

AMD už prý karty MI210 představilo na jisté uzavřené události, takže by měly být velice brzy zveřejněny jejich specifikace, ale o nich se již dozvíme i od Markomanolise, i když jen ty hlavní. Jde o uvedených 104 jednotek CU, což představuje 6656 Stream procesorů, a dále tu je 64 GB paměti HBM2e.

Jinými slovy, zdaleka nejde o to nejlepší, co AMD nabízí, neboť tu nemáme dvoučipové GPU s 220 CU, ale jednočipové a navíc se 6 deaktivovanými CU. Akcelerátor Instinct MI250X tak může vedle 128 GB HBM2e nabídnout 14080 Stream procesorů a výkon 47,9 TFLOPS v FP64. MI210 by tak mohl mít zhruba poloviční výkon, ale to závisí i na taktech, které zatím ještě neznáme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: