AMD, Intel a NVIDIA na CES 2021, co přinese příští týden za novinky?

Loni se do Las Vegas sjelo více než 150 tisíc návštěvníků na CES 2020 a to ještě téměř nikdo netušil, jaký směr nabere celý tehdy nový rok. Důsledek je takový, že CES 2021 v termínu od 11. do 14. ledna proběhne jen ve virtuální podobě, ale i tak by si firmy měly pro tyto dny připravit představení zásadních novinek v předzvěsti návratu do normálního stavu. V době pandemie byly totiž veletrhy jinak spíše ignorovány, a proto i rušeny, což postihlo právě i Computex 2020

CES 2021 ale ignorován nebude, ostatně své prezentace budou mít zástupci AMD i Intelu, přičemž NVIDIA bude pořádat vlastní souběžnou online událost pod názvem GeForce RTX: Game On. A je ostatně vcelku jedno, zda ta bude či nebude spojena s CES 2021, důležitý je v tomto případě pouze termín, a to 12. ledna.

Od firmy NVIDIA očekáváme představení jednak alespoň jedné slabší desktopové karty GeForce, a to pravděpodobně RTX 3060 s 12 GB paměti a možná i verze se 6 GB či nějaké jiné. Vedle toho to také mají být mobilní verze karet RTX 3060 až 3080, a tedy i výsledné notebooky. GeForce RTX 3080 Ti má dle nejnovějších zpráv dorazit spíše až v únoru, ale i ta by mohla být zmíněna.



Společnost Intel se zcela jistě ještě nechystá vyslat na trh procesory Rocket Lake-S, které byly už několikrát potvrzeny na konec března. Nastoupit ale mají desky s čipsety 500 Series, které se budou hodit i pro Comet Lake-S, a tak mohou klidně přijít na trh dříve, pokud jsou už hotovy.

Slovo si pak 11. ledna vezme Gregory Bryant, šéf divize CCG (Client Computing Group), který by mohl představit i očekávané 8jádrové Tiger Lake-H. A pokud budou představeny i výše uvedené desky, je logické očekávat, že přijde i řeč na Rocket Lake-S.

Na závěr jsme si nechali AMD, jehož šéfka Lisa Su bude mít i letos na CES svou řeč. V ní možná ještě nepředstaví nové slabší Radeony, nástupce dnešních RX 5700, neboť ty se opozdí, respektive spíše neplatí to, že je AMD představí dříve, než mělo v plánu. Půjde tak spíše o nová mobilní (a možná desktopová) APU generace Cezanne, která mají doplnit i Lucienne (ve skutečnosti oprášené Renoiry).

Pak bychom se mohli dočkat i zmínek o mobilních Radeonech s RDNA 2 či nových Threadripperech, anebo by AMD už konečně mohlo představit svou alternativu pro DLSS. Tu totiž bude potřebovat jako sůl, pokud má být ray tracing na nových Radeonech užitečný. Ale uvidíme, a to 12. ledna.



Ceny souvisejících / podobných produktů: