AMD končí s "vysavačovým" chlazením svých grafických karet

Zákazníci by si na Radeony RX 5700 a RX 5700 XT s tzv. blower chladiči ani nestěžovali, jen kdyby měli možnost výběru. Jenomže nepříjemně dlouho byly k dispozici pouze karty v referenčním designu, takže byly na výběr pouze ony, anebo čekání na nereferenční modely (případně nové GeForce RTX Super, pochopitelně).

AMD své rozhodnutí vybavit své první Radeony Navi takovým chlazením obhajovalo tím , že mu jde o zajištění odvodu teplého vzduchu mimo skříň pro případ, že by zákazník sám na to nedbal, čili že by provozoval nedostatečně odvětraný počítač, v němž by se karta postupně uvařila. Už tehdy ale bylo znát, že samotné AMD této své obhajobě ani moc nevěří, ostatně proč by také mělo, když NVIDIA v té době už dávno s úspěchem prodávala karty s axiálními ventilátory a nic nenaznačovalo tomu, že by s tím měla jakékoliv problémy.