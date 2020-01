AMD letos zdvojnásobí odběr 7nm waferů od TSMC, Apple pomůže uvolnit kapacitu

Zrovna včera jsme si četli o tom, jak TSMC mohutně investuje do rozšíření 7nm linek a především pak 5nm linek, které přitom ještě čekají na opravdu masovou produkci. A skutečně má k tomu důvod, neboť AMD prudce navýšilo své objednávky 7nm waferů, a to na dvojnásobek a stane se pro TSMC tím největším zákazníkem v případě daného procesu. Kapacita 7nm linek firmy TSMC je také dle nejnovějších informací pro letošek už plně zamluvena, i když je otázka, zda jde jen o původní 7nm proces (N7), nebo i novější 7nm s EUV (N7+).

A jak do toho zapadá společnost Apple? Právě o té se nyní dozvídáme, že chce od druhého letošního kvartálu v TSMC vyrábět SoC A14 pro příští telefony a dobře víme, že půjde už o 5nm proces (N5). Apple tak přejde právě z N7 a uvolní kapacitu příslušných linek, kterou bude moci využít právě AMD.

Pak se ovšem můžeme ptát, jak do toho zapadá N7+, který by logicky z linkami pro N7 neměl mít nic společného právě kvůli tomu, že se v něm využije i EUV, čili zcela jiné výrobní stroje a i TSMC uvádí, že N7+ má k N7 mnohem dále, než třeba takový N6 (6nm proces). Nicméně i po odstartování výroby na N7+ bude AMD i nadále využívat N7, o tom není pochyb. TSMC přitom uvádí, že AMD se stane jeho největším zákazníkem pro 7nm procesy někdy v druhé polovině tohoto roku. Ale opět není jasné, zda jde jen o N7, nebo i o N7+.

Ta nejdůležitější zpráva je ovšem ta, že můžeme očekávat postupné navyšování produkce firmy AMD, což se zákonitě odrazí na jejích tržbách a celkové finanční situaci, takže investoři se mohou těšit, stejně jako zákazníci. Pokud totiž budou Zen 4 tak dobré, jak se proslýchá, bude poptávka po nich logicky ještě vyšší než po Zen 3 a kdyby AMD nemělo k dispozici větší výrobní kapacity, namísto úspěchu by se dal očekávat spíše velký marketingový průšvih.

Z článku tchaj-wanského magazínu AppleDaily se ještě dozvíme, že TSMC plánuje dostat výrobní kapacitu 7nm procesu do 2. poloviny tohoto roku na 140.000 waferů měsíčně, zatímco v prvním pololetí to bude zhruba o 30.000 méně. Největšími zákazníky jsou aktuálně Apple, HiSilicon, Qualcomm, AMD a Mediatek v tomto pořadí, ovšem až na Mediatek (13 %) s velice podobnými podíly kolem 20 %. Čili AMD se hodlá ze čtvrté pozice dostat na první s cca 30 tisíci wafery měsíčně, což bude představovat cca dvojnásobek oproti dnešnímu stavu. To tak zařídí jednak odchod firmy Apple, jejíž podíl si rozeberou ostatní firmy, a pak navýšení produkce firmy TSMC.

Máme tu také zajímavé informace o Samsungu, jehož produkce 7nm waferů je nyní už kolem 150.000 waferů měsíčně a bude se dále zvyšovat a to dle fám v tomto roce dokonce až na čtyřnásobek. Co z toho může vyplývat? Jednoduše to, že skutečně můžeme očekávat nástup příští generace GPU od NVIDIE, ale ta pochopitelně nebude pro Samsung jediným zákazníkem.

Ceny souvisejících / podobných produktů: