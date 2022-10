AMD má chystat i levnější Ryzen 3 7300X se 4 jádry (aktualizováno)

Problémem Ryzenů 7000 od AMD je stále vysoká cena celého řešení. Zatímco procesory na tom nejsou nejhůř (ale ani nejlíp), slabší je to s cenami základních desek a pamětí. AMD nicméně myslí na procesory a mělo by přinést levnější úsporné 8jádro Ryzen 7 7700 , hovoří se také o dalším rozšíření nabídky směrem dolů až na nový. V tomto případě by mělo jít o 4jádrový procesor s podporou 8 vláken. Procesor by měl mít základní tak 4,5 GHz a Boost na hodnotě 5,0 GHz. Celkově tu má být 36 MB cache (4 MB L2 a 32 MB L3). Spotřebu TDP bohužel neznáme. Základní takt je vysoký, podobný jako u 6jádrového 7600X nebo 8jádrového 7700X se 105W TDP, nicméně nižší počet jader by mohl přece jen znamenat, že by spotřeba mohla zamířit pod tuto hodnotu. To zatím nevíme a uvidíme, až se procesor představí.