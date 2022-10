Máme další data o úsporném 65W Ryzenu 7 7700 včetně benchmarku

AMD Ryzen 7 7700. Nyní k němu dostáváme další neoficiální uniklá data.

Před několika dny jsme vás informovali o tom, že se má chystat úspornější a levnější 8jádrový procesor. Nyní k němu dostáváme další neoficiální uniklá data. Už víme , že má jít o procesor s architekturou Zen 4 vyráběný pomocí 5nm technologie s 8 jádry a podporou 16 vláken najednou. S modelem Ryzen 7 7700X má mít i stejnou 40MB cache (8 MB L2 + 32 MB L3). Lišit se ale bude frekvencemi, tedy i výkonem. To současně přinese i nižší spotřebu a cenu. Zatímco cenu můžeme jen odhadovat, u spotřeby víme, že by měla ze 105W TDP klesnout na 65 W. Nově jsme se ale dozvěděli i frekvence, přičemž ta základní se má snížit ze 4,5 GHz na 3,8 GHz, nicméně Boost spadne jen mírně, a to z 5,4 na 5,3 GHz.

Objevil se také výsledek benchmarku v Gookbench 5.4.5. Jednovláknový výkon se dostal na 2062 bodů, což je o 4,6 % méně než u Ryzenu 7 7700X, který se dostal na 2161 bodů. Pokud jde o vícevláknový výkon, tam bylo dosaženo 12685 bodů, což je 9,6% propad (7700X má 14027 bodů).

Nicméně i přes pokles by Ryzen 7 7700 v jednovláknovém výkonu (ST) překonal všechny Intely Core 12. generace (nejvíce má Core i9-12900KS s 2071 body). U vícevláknového (MT) by byl někde na půli cesty mezi Core i5-12600K a Core i7-12700K. Průměrná data pro Intel Core 13. generace sice ještě nejsou v databázi, ale dílčí výsledky už ano. Tam by v ST nový Ryzen 7 7700 zhruba odpovídal nebo spíše mírně překonával Core i7-13700K, nicméně v MT by mu chybělo přes 12 % i na Core i5-13600.