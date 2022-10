AMD má chystat úspornější Ryzen 7 7700 s 65W TDP

Nové procesory AMD Ryzen 7000 přinesly na trh vynikající výkon za docela slušnou cenu (ta se proti předchůdcům ve většině případů nezvyšovala), nicméně cena je přesto zásadní překážkou v rozšiřování Socketu AM5. Základní desky pro tyto procesory jsou totiž hodně drahé, což platí také pro paměti DDR5. Když se k tomu přidá fakt, že i stávající procesory s AM4 mohou být pro obrovské množství sestav upgradem, není divu, že mnoho lidí nemá důvod přecházet na novou platformu, která v celkovém součtu nevyjde zrovna moc levně. Další zlevňování základních desek a pamětí je tak otázkou času (doufejme, že ne moc dlouhého) a samotné AMD by k tomuto mohlo přidat úspornější verze procesorů Ryzen 7000.



Uživatel Twitteru @momomo_us vydal na první pohled záhadný tweet "7700 8 65", který by mohl znamenat brzké uvedení procesoru Ryzen 7 7700 s 8 jádry a 65W TDP. Jde o něco, co je i tak očekáváno, že se dříve nebo později stane. V případě 65W TDP by to znamenalo, že procesor by si v Boostu měl brát do 88 W. Bohužel, více informací zatím nevíme, a tak můžeme jen hádat a přemýšlet, jak se věci vyvinou.

8jádrový Ryzen 7 7700X má takty 4,5/5,4 GHz, 40 MB cache a 105W TDP s cenou 399 USD. Ryzen 5 7600X je pak 6jádrovým procesorem s takty 4,7/5,3 GHz, 38 MB cache, taktéž 105 W TDP a cenou 299 USD. 8 jader je jasných, takty budou podle všeho nižší. Např. u řady 5600/5600X byly rozdíly v základu i Boostu obvykle 200 MHz, takže můžeme čekat řekněme 4,3/5,2 GHz? Kde byste však čekali cenu? 349, 329 USD nebo něco jiného? Podělte se s námi o názor v diskuzi.



7700 8 65

