Ryzeny 7000X3D s 3D V-Cache by měly přijít na CES 2023

Předchozí Ryzeny 5000 měly i jeden model vybavený pamětí, konkrétně šlo o Ryzen 7 5800X3D. Nyní prosakují informace o tom, jak by to mělo vypadat u Ryzenů 7000 . Na Twitteru se o tom zmínil známý leaker Greymon55. I u nové generace bychom měli mít procesor Ryzen 7 7800X3D s touto pamětí (standardní model 7 7800X v nabídce chybí a je otázkou, zda někdy bude existovat), nemělo by však jít o jediný procesor s 3D V-Cache jako u předchozí generace. 3D V-Cache by totiž měly dostat i high-endové modely Ryzen 9 7900X3D a 7950X3D.

Jaká bude výsledná kapacita, to se můžeme zatím jen dohadovat. Pokud se použije 64MB paměť, 7800X3D by mohl mít celkem 104 MB cache (8MB L2, 32MB L3 a 64 MB 3D). O mnoho zajímavější by to mohlo být u Ryzenů 9, které mají 2 CCD, kde je otázkou, zda bude použita jedna nebo dvě takové paměti, tedy zda se kapacita cache zvýší o 64 MB (tedy ze 76 na 140MB, resp. z 80 na 144 MB) nebo dokonce o 128 MB. Každopádně se díky paměti dá očekávat navýšení výkonu ve hrách o cca 10-15 % proti modelům, které ji nemají. Pokud jde o dobu uvedení, spekuluje se o veletrhu CES 2023, což znamená počátek ledna příštího roku.