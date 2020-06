AMD Navi 23 se ukázal jako GFX1032, o co jde?

Není tak vůbec snadné zjistit, pro co bude některý z nových grafických čipů firmy AMD nakonec použit, ale díky _rogame je budeme moci alespoň lépe identifikovat díky těmto ID.

NAVI21:gfx1030



NAVI22:gfx1031



NAVI23:gfx1032



VANGOGH:gfx1033



VANGOGHLITE:gfx1040

Už jsme věděli, že Navi 21, čili tzv. "velké Navi" pro nové hi-end karty, má ID GFX1030. Navi 22 by pak mohlo nahradit právě výše zmíněné Navi 12 pro počítače firmy Apple a pak už tu je Navi 23, které nemá známého předchůdce, neboť dnes AMD využívá na svých kartách čipy Navi 10 a 14. Mohlo by tak jít o nové GPU s RDNA2 (nebo stále RDNA, kdo ví), a to spadající do výkonnějšího sektoru než Navi 14. Tomu by odpovídala právě i udávaná velikost čipu kolem 240 mm2, která by jej dostala na dohled Navi 10, i když ne přímo na jeho úroveň.

Server Videocardz připravil také tabulku shrnující základní přehled o aktuálních a budoucích GPU AMD. Pochopitelně jde z velké části o nezaručené informace.