AMD Navi 31: 384bitové rozhraní a 24 GB?

Pouhé 256bitové rozhraní by bylo na hi-endovou kartu málo, nebýt ovšem novinky mikroarchitektury RDNA 2, která se spoléhá na vysokou kapacitu integrované Infinity Cache. Ta kompenzuje nevýhodu ve slabší paměťové propustnosti, takže si i ty nejlepší Radeony RX 6000 vystačí s 512 GB/s, což je v případě konkurence úroveň mezi RTX 3070 a RTX 3070 Ti.

Mohli jsme tak počítat s tím, že nové Radeony si také mohou vystačit s 256bitovou sběrnicí, pokud ovšem využijí moderní GDDR6 s vyšší propustností na pin a k tomu i podstatně větší Infinity Cache, která se má i dle výše uvedené tabulky navýšit až na 384 MB z "pouhých" 128 MB na Navi 21.

Greymon55 tak nyní poupravuje informace o šířce sběrnic pro Navi 33, 32 a 31 na 128, 256 a 384 bitů. Tím by se Radeony dostaly na stejnou úroveň jako dnešní GeForce, ovšem pochopitelně s tím, že ani od nových GeForce se širší sběrnice neočekávají, ostatně doby 512 bitů jsou pryč.

S využitím už dnes dostupných 18Gb/s pamětí by tak Navi 31 mohlo nabídnout 864 GB/s, čili velice slušný nárůst oproti 512 GB/s a navíc je tu stále Infinity Cache.

Vedle toho se můžeme podívat také na jednu představu o provedení tohoto GPU, která je velice jednoduchá a vypadá jako Hopper GH100 . To ovšem s tím rozdílem, že růžový čip není monolitické GPU a oranžové čipy nejsou paměti HBM. Jde o jeden GCD (Graphics Compute Die) a šest MCD (Memory Compute Die), což je ovšem zásadně odlišné od ostatních informací, které mluví o alespoň dvou výkonných čipech se shadery, atd. Zde by tak bylo v zásadě monolitické GPU a vše ostatní by byly jen čipy obsahující Infinity Cache. Na druhou stranu by tento design seděl na zmíněných 384 MB, pokud by se AMD rozhodlo využít stejné 64MB L3 čipy, jaké montuje do Ryzenu 7 5800X3D a Milan-X.