AMD Navi 31 se rýsuje: 15360 jader a už bez Compute Unit?

Na 3DCenter se tak objevila kompilace nezaručených informací, které se týkají příští generace čipů Navi, o nichž již samotná společnost AMD musí mít velice dobrou představu a ve skutečnosti již spíše pomalu dokončuje jejich design. V důsledku jde o informace známých leakerů, jako je Kopite7kimi či Yuko Yoshida, od nichž se dozvídáme, že tu má být celkem až 60 RDNA WorkGroup Processor.

RDNA WorkGroup Processor (WGP) je nová jednotka představená společně s generací RDNA 2, kde ji tvoří vždy dvě CU(Compute Unit), jež se dnes skládají ze 64 Stream procesorů. V příší generaci by už však nemusela obsahovat klasické CU. Někdo tu přitom mluví o 30 WGP a jiný o 60 WGP, což ale může jednoduše pramenit z toho, že Navi 31 má být dvoučipové GPU, takže se dané informace nevylučují.

Dozvídáme se také o celkovém počtu až 15360 jader (rovný trojnásobek oproti Navi 21), což by tedy znamenalo, že jeden WGP by byl tvořen 256 Stream procesory/jádry/shadery, jakkoliv to nazveme, čili dvojnásobkem jader, které dnes tvoří jeden WGP v čipech RDNA 2.

Čili grafické čipy RDNA 3 by už byly rozděleny pouze na WGP a už ne dále na CU, ale je otázka, zda jde o designovou změnu, která může mít vliv na výkon a celkovou architekturu, anebo je to jen kosmetická záležitost.

Dále se diskutuje o paměťovém subsystému čipu Navi 31, který by prý mohl být stále jen 256bitový, ale to bude pravděpodobně platit pro jeden čip se 30 WGP a také lze počítat s tím, že se využijí rychlejší paměti s vyšší propustností na pin (GDDR6X?) a dále se mluví o vyšší kapacitě Infinity Cache, která by se měla alespoň zdvojnásobit na 256 MB a někdo mluví i o 512 MB. I to ale může být pochopitelně spojeno s tématem jednoho a dvou čipů v GPU.



Aktuálně počítáme s tím, že AMD vrhne své Navi 3 na trh nejdříve za rok a spíše ke konci příštího roku, takže zhruba v době, kdy očekáváme i NVIDIA Lovelace

