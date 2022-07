AMD Navi 33 v Radeonu RX 7600 XT má prý překonat RX 6900 XT

AMD chystá nové grafické karty s architekturou RDNA 3. Do high-endu zamíří čip Navi 33, na který se dnes podíváme. Tento čip by se mohl objevit např. v Radeonu RX 7600 XT. Oproti Navi 31 a 32 by měla mít Navi 33 monolitický design bez speciálních paměťových bloků MCD, má tu být ale 128 MB Infinity Cache. Vyrábět se má 6nm procesem u TSMC a očekáváme zde celkem 16 WGP, což by ve výsledku znamenalo 4096 jader. To je dvojnásobek dnešního stavu u RX 6600 XT, takže není divu, že se očekává dramaticky vyšší výkon. Takový počet totiž dnes najdeme u Radeonů RX 6800 XT a proti nim se očekává zhruba 10-30 % menší velikost jádra (Navi 21 má 520 mm2, u Navi 33 se předpokládá 360 až 460 mm2). Přestože bude plocha čipu menší, pokud jde o rasterizaci a výkon v ray-tracingu, měl by být hrubý výkon čipu dokonce vyšší než u Radeonu RX 6900 XT.

Otazník visí nad pamětmi. Obvykle se hovoří o tom, že tu bude 8 GB paměti a 128bitová sběrnice, která vysoký hrubý výkon čipu poněkud utlumí (zejména ve vyšším rozlišení jako 4K by grafické karty s Navi 33 neměly na RX 6900 XT stačit), někteří však předpokládají, že by se mohlo dostat na 12 GB paměti a 192bitovou sběrnici. Pokud jde o spotřebu, zde se zatím předpokládá hodnota okolo 200 W (180-230 W). Dále se mluví o použití sběrnice PCIe Gen5 s využitím 8 linek. Očekává se, že AMD nastaví cenu Radeonů RX 7600 XT někde kolem hranice 400 USD, což by znamenalo, že by zákazníci dostali výkon podobný dnešní RX 6900 XT za poloviční cenu.