AMD Navy Flounder: Navi 22 se ukázalo v ovladačích Linuxu

O GPU s kódovým označením Sienna Cichlid víme od začátku června a ukázalo se, že půjde o Navi 21, čili "The Big Navi", které má konečně překonat herní hi-end firmy NVIDIA. Problém je ale ten, že právě i NVIDIA si chystá nový hi-end, s nímž by už i velké Navi mohlo mít problém, ale to se ještě ukáže.