AMD odhalilo 3nm EPYC Turin se 192 jádry a kompatibilitou s paticí SP5

Společnostuvedla novou architekturu, která se objevila nejen v procesorech Ryzen 9000 , ale také nových serverových čipech. Nahrazuje předchozí Bergamo, které mělo jádra typu Zen 4c, přičemž zde dostáváme kompaktní variantu jader Zen 5c. Ta proti běžnému Zen 5 běží obvykle na trochu nižších frekvencích a má méně cache paměti, nicméně výhodou je naopak to, že se do jednoho CCD vejde 16 jader Zen 5c. Těchto CCD je zde celkem 12, což vede k celkovému počtu 192 jader a 384 vláken. Intel tak sice nyní vítězí v počtu jader, neboť jeho Sierra Forest nabízí 288 jader (tedy 192 u AMD proti 288 u Intelu), ale prohrává na počet vláken, protože u něj nemá SMT, resp. Hyper-Threading (tedy 384 proti 288). Standardní EPYC s jádry Zen 5 by měl končit na 128 jádrech a 256 vláknech.

AMD také při prezentaci zveřejnilo srovnání s konkurenčním 64jádrovým procesorem Intel Xeon 8592+. Jde o jeden z nejsilnějších procesorů, které Intel nabízí (má tři 64jádrové Xeony se stejným Turbem, mírně se liší spotřebou a základním taktem). AMD zde tvrdí, že je v AI mnohem lepší než Intel. Dvounásobný počet jader (AMD zde použilo 128jádrový EPYC) by napovídal přibližně dvounásobný výkon, ježte ten je v modelu Llama 2 vyšší 2,5 až 5,4násobně.



Toto srovnání má ale jeden problém. Jak EPYC, tak nové Xeony ještě nejsou na trhu, takže společnosti nemají konkurenční novinky pro srovnání, AMD tak srovnává svou novinku se starým Intelem, což pochopitelně vede k zavádějícím výsledkům. Až budou k dispozici nově představené Xeony Granite Rapids , bude to vypadat úplně jinak. Granite Rapids za prvé může mít až 128 jader, takže výhoda 2násobného počtu jader zmizí, jednak výrazně zapracoval právě na optimalizacích pro AI, tedy podpoře vektorových a zejména maticových operací. Intel tedy naopak tvrdí, že je v AI (konkrétně inferenci) 3,7krát výkonnější než AMD, protože ten zase srovnával svou novinku proti staršímu AMD. Vidíme tedy, že tato srovnání jsou naprosto k ničemu.

Velkou výhodou řešení od AMD je to, že i nové Turiny jsou nadále do Socketu SP5, společnosti tak mohou vyměnit procesory bez toho, aniž by měnily základní desky. CCD jsou u Turinu se Zen 5c vyráběny pomocí 3nm procesoru od TSMC (EPYC se Zen 5 by měl mít 4nm proces), IOD je pak standardně vyráběno 6nm procesem. AMD už dodává první vzorky procesorů, nicméně velkosériové dodávky začnou až v druhé polovině letošního roku.