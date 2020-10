AMD poškádlilo výkonem RX 6000, vyrovná se NVIDII?

Předem je třeba říci, že nemáme tušení, který z modelů z RX 6000 byl takto nastíněn, i když lze samozřejmě předpokládat, že to je ten nejsilnější herní Radeon s Navi 21. Vedle toho pak sama Lisa Su uvedla, že výkony chystaných karet se stále ještě ladí, ovšem pokud už byla uvedena konkrétní čísla herních benchmarků, asi nelze předpokládat, že se výrazně změní. Na druhou stranu, proč by AMD nemohlo tímto způsobem trošku mlžit, abychom se v prezentaci na konci října dozvěděli, že konečný výkon byl vyladěn s poněkud lepšími výsledky, než "se očekávalo"? Možné je vše.

Ovšem nyní k tomu, co víme. Nejmenovaný Radeon byl testován na sestavě s už novým procesorem Ryzen 9 5900X, 16 GB DDR4-3200, inženýrském vzorku základní desky a Windows 10 Pro.

Testovaly se tři hry, a to Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare a Gears 5 pod DirectX 12 a s nejvyšší možnou kvalitou zobrazení. Relevantní je přitom spíše srovnání s RTX 3080 jako s herním hi-endem od NVIDIE, který na rozdíl od RTX 3090 představuje pro hráče s ohledem na výkon a cenu rozumnou koupi. Ostatně že by AMD připravovalo nějakého duchovního nástupce poloprofesionálního kočkopsa Radeonu VII, který by mohl jít proti RTX 3090, o tom nevíme.

Máme tu tak jasná čísla 61, 88 a 73 FPS vycházející z testů provedených už 26. září v laboratořích AMD, čili zhruba dva měsíce před očekávaným vypuštěním karet na trh. Od Planet 3DNow! si můžeme vzít na pomoc výsledky uvedené v tabulce, které využívají testy serverů Eurogamer, Hexus a OC3D. Právě testy serveru Hexus jsem využil už včera v závěru článku s poznámkou, že nový Radeon by se mohl přetahovat o prvenství s RTX 3080





A jak ukazují ostatní testy, je tomu skutečně tak, a to zvláště když zohledníme výsledky od OC3D, kde byla testována RTX 3080 FE od NVIDIE a ne přetaktovaná verze. AMD samozřejmě dobře ví, že zveřejněné výsledky testů umožní toto velice hrubé srovnání a že přinese i další otázky, co nám firma ještě neřekla, co může mít schovaného pod pokličkou a především to, kolik si za svůj ekvivalent karty RTX 3080 řekne.



