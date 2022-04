Výběr PC s Ryzeny 6000 je stále velice slabý a jsou drahé

Server Tom's Hardware informuje, že zatím existuje jen 11 modelů notebooků, které využívají APU Ryzen 6000 , přičemž v případě nabídky na našem trhu se nejspíše ani nesetkáme se všemi. Pokud by navíc někdo měl zájem o takový model, který bude využívat právě jen integrovanou grafiku RDNA 2, pak takový se mi při nejlepší snaze nepovedlo najít. Notebooky s Ryzeny 6000 totiž spoléhají zatím snad jen na samostatné grafické karty GeForce RTX 3060 až 3080 Ti, což pochopitelně znamená, že nejsou levné.

Ryzeny 6000 jsou přitom na trhu už celý kvartál a dle dostupných informací se zatím montují jen do osmi modelů značky Asus a zbylé jsou od Lenova, Razeru a Alienware. Čili i u nás logicky v nabídce převažuje Asus a pak lze najít ještě přinejmenším Razer Blade 14.

Tento nedostatečný výběr je tak poněkud podivný vzhledem k tomu, že Ryzen 6000 jsou velice výkonná APU, jejichž procesorová jádra bez problémů snesou srovnání s výbavou konkurenčních Alder Lake a pokud jde o integrované GPU RDNA 2, to je rovnou bezkonkurenční. Mobilní Alder Lake, které byly na trh vypuštěny jen o měsíc dříve, jsou přitom na našem trhu k dostání ve více než stovce různých notebooků s cenami od cca dvaceti tisíc korun.

V podstatě to tedy znamená, že nabídka a výkon integrované grafiky RDNA 2 jsou v podstatě zbytečný, když stejně nejsou k dispozici notebooky s Ryzeny 6000, které by nevyužívaly samostatnou grafickou kartu. Stejně tak i dle THW na trhu zatím stále chybí notebooky kombinující tato APU s grafikami Radeon RX 6000M a otázka je, proč tomu tak je.

Těžko lze uvažovat o tom, že by výrobci notebooků neměli o Ryzeny 6000 zájem, když modelů v různých verzích s předchozí generací jsou na trhu stovky. Je tu tedy snad nějaký problém s dostupností samotných APU, čili s výrobou na 6nm procesu? Je to možné, ale o tom se pochopitelně asi nic nedozvíme, leda by se o to chtělo podělit samo AMD a na to skutečně nelze spoléhat.