AMD potvrzuje, že Radeony 7000 budou mít zvýšenou spotřebu

Generace Radeon 7000 s čipy RDNA 3 má nastoupit letos jako vůbec první, jejíž GPU budou tvořena více čipy. A myslíme tím opravdu vícečipová GPU, ne GPU plus paměti typu HBM v jednom pouzdru. Paměti mají být naopak v klasické GDDR6 podobě, zatímco GPU mají být tvořena kombinací čipů GCD a MCD





Nyní jde ale o spotřebu, která v případě nových GeForce dozajista poroste a očekává se v jejich případě hodnota TBP až 600 W, pokud nepočítáme přetaktované modely či případné později vydané karty s lepší či rovnou plnou konfigurací GPU AD102. Ale co generace RDNA 3?

Sam Naffziger (Senior VP, AMD) k tomuto tématu uvádí, že se obecně zvyšuje zájem o herní a výpočetní výkon karet, přičemž možnosti vylepšení dané vývojem nových procesů nejsou tak velké, čili technologie se nezlepšují dostatečným tempem. Výsledkem tak je a i nadále bude jednoduše to, že spotřeba poroste. Tento trend je tak dán i přes to, že AMD pracuje na technologiích pro zvýšení efektivity.

Naffziger se ještě trošku otřel o konkurenci, když prohlásil, že pokud ta je odhodlána zvyšovat spotřebu, AMD udělá to samé (pochopitelně). Ovšem věc se má tak, že konkurence bude muset zvyšovat spotřebu mnohem více.

Z toho by vyplývalo, že dle AMD by příští Radeony měly být efektivnější než GeForce, čili že by měly nabídnout lepší poměr výkonu a spotřeby. Jinak ale stále o nových Radeonech nevíme jistě téměř nic konkrétního, čili ani to, kde by se mohlo zastavit jejich TBP a zda vůbec budou využívat i nový PCIe Gen5 16-pinový konektor přídavného napájení. Mohly by, neboť jde o nový všeobecný standard, ale ten na druhou stranu ještě vůbec není rozšířen, takže mnoho lidí by asi stejně muselo využívat redukce z klasických PCIe napájecích konektorů.