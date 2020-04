AMD připravuje odpověď na Core i7-10710U

Čipy AMD Renoir se na trhu s mobilními počítači postavily proti novým Core 10. generace, čili Comet Lake. V březnu byl přitom model AMD Ryzen 9 4900H ještě nejvýkonnější na trhu, ale poté přišel Core i9-10980HK, zatímco ve slabší váhové (resp. TDP) kategorii tu máme Ryzen 7 4800U, jenž musí odolávat dvěma řadám, a to Comet Lake-U a Ice Lake-U.

Je ale třeba dodat, že srovnání mobilních procesorů není vůbec jednoduché a jednoznačné. Jde jednak o to, že samotné procesory mají konfigurovatelné TDP, které v důsledku značně ovlivňuje výkon a v případě Intelu jde také o značné využití turba, kdy už můžeme na oficiální hodnotu TDP rovnou zapomenout. Celé to pak ještě pohřbívá fakt, že stejný procesor může mít v různých počítačích různý výkon, což právě závisí na jeho nastavení i kvalitě chlazení. Nelze tak říci, že papírově výkonnější CPU bude vždy v praxi lepší než procesor se slabšími specifikacemi.

- klikněte pro zvětšení -

Nicméně AMD se dle informací z User Benchmark, které nám předkládá TUM APISAK , bude snažit zaútočit na procesor Core i9-10710U, který patří právě mezi modely s mírnější spotřebou a má TDP jen 15 W. To ovšem platí jen pro jeho 6 jader na 1,1 GHz, zatímco turbo má konfiguraci 28 až 36, takže lze očekávat výsledné frekvence 3,9 až 4,7 GHz a pro ty TDP 15 W samozřejmě už neplatí. Ovšem na vyšší spotřebu si jistě v turbu může sáhnout i Ryzen a zvláště to pak může platit pro jistý Ryzen 9 4900U, který si AMD má připravovat jako nový vrchol řady s TDP 10 až 25 W.

Ryzen 9 4900U tak zaútočí na procesory Core i7-10710U a Core i7-1065G7, přičemž Lenovo už tento procesor vyzradilo na svých stránkách i s takty 1,8 až 4,3 GHz. To by mohlo být velice zavádějící, neboť oproti modelu 4800U jde jen o zvýšení turba o 100 MHz. Dle provedených testů to ovšem vypadá na velice podstatný až neuvěřitelný nárůst výkonu, a to zvláště v zátěži více jader. Jenomže ultraúsporné Ryzeny s konfigurovatelným TDP takto skutečně mohou dopadnout, pokud jeden má nastaveno 25 W a druhý třeba jen 15 W.

Co se týče iGPU, pak Ryzen 9 4900U by měl mít stále stejnou Vegu s 8 CU na taktu až 1750 MHz, což se ovšem dalo očekávat, protože ani modely s vyšším TDP nic lepšího nenabízejí.

