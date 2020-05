AMD prý snižuje cenu Ryzenu 9 3900X v reakci na Core i9-10900K

Včera se objevily testy prvních Comet Lake-S a mezi nimi především procesoru Core i9-10900K, který nabízí 10 fyzických jader na taktu až 5,3 GHz. Z hlediska ceny je přitom jeho přímou konkurencí procesor AMD Ryzen 9 3900X s 12 jádry na taktu až 4,6 GHz, který nabízí vyšší hrubý výkon právě díky vyššímu počtu jader a také výrazně nižší spotřebu či celkovou potřebu chlazení.

Core i9-10900K umí být na druhou stranu díky celkově vyšším taktům rychlejší v úlohách, které nedokáží využít všechna dostupná jádra, což platí právě i pro hry. Jeho další výhodou je pak to, že jde o monolit s L3 cache, ke které mají rovný přístup opravdu všechna jádra, zatímco Ryzen 9 3900X využívá dva čiplety komunikující přes I/O čip a sběrnici Infinity Fabric a dokonce ani v rámci jednoho čipletu nemá opravdu jednotnou L3 cache, takže to může snadno způsobit zpoždění, které se projeví na výkonu. Do velké míry by tento problém měly odstranit právě procesory Vermeer (Ryzen 4000), od nichž tak očekáváme zásadně přepracovaný paměťový systém a v důsledku i výrazné zvýšení výkonu na takt.

Celkově se tak nedá říci, že by Ryzen 9 3900X se stávající cenou představoval nevýhodnou koupi, zvláště pak když je i přes víceméně stejnou cenovku reálně prodáván výrazně levněji, než kolik zaplatíme za čerstvé Core i9-10900K. To se totiž v USA běžně prodává za více než 550 dolarů a i u nás je jeho běžná cena v předprodeji 16.300 Kč, kdežto konkurenční Ryzen pohodlně seženeme za méně než 13 tisíc.

Dle VideoCardz ale bude brzy platit nová oficiální cena pro Ryzen 9 3900X, a to 410 dolarů (původně 499 dolarů), čili s ní se tento procesor přesune do hladiny mezi novými 8jádrovými a 10jádrovými Comet Lake-S, ale opravdu přímého cenového soupeře mít už nebude. Nová Core i9 s 10 jádry totiž začínají na 439 USD a osmijádrová Core i7 končí na 374 USD.

Uvidíme, kdy a zda se zlevnění procesoru Ryzen 9 3900X projeví na našem trhu. Pokud si přitom vezmeme jeho běžnou aktuální cenu 13.000 Kč s daní, ta by měla posléze klesnout přibližně na 10.700 Kč.

