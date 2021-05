AMD Radeon RX 6600 s Navi 23 nabídne údajně až 2048 Stream procesorů

Na trhu má AMD zatím čtyři modely Radeonů RX 6000, přičemž my nyní čekáme na dva Radeony s čipem Navi 23, vedle nichž možná dorazí ještě další dva.



GPU Stream procesorů Paměti Pam. rozhraní Na trhu? Radeon RX 6900 XT Navi 21 XTX 5120 16GB G6 256-bit od prosince 2020 Radeon RX 6800 XT Navi 21 XT 4608 16GB G6 256-bit od listopadu 2020 Radeon RX 6800 Navi 21 XL 3840 16GB G6 256-bit od listopadu 2020 Radeon RX 6700 XT Navi 22 XT 2560 12GB G6 192-bit od března 2021 Radeon RX 6700 Navi 22 XL 2304 6GB G6 192-bit nepotvrzena Radeon RX 6600 XT Navi 23 ? 2048 8GB G6 128-bit očekávána Radeon RX 6600 Navi 23 ? 1792 8GB G6 128-bit očekávána Radeon RX 6500 Navi 24 ? TBC 4GB G6 128-bit nepotvrzena



Nyní se objevila informace (via VideoCardz ) o tom, že Radeon RX 6600 XT by měl dostat celkem 2048 Stream procesorů, zatímco Radeon RX 6600 by jich měl mít 1792. Odstup od Radeonu RX 6700 XT s jeho 2560 jádry by byl jen malý v poměru k tomu, že další krok je až RX 6800 s jeho 3840 jádry.

Pak je tu otázka, zda by vůbec měl někdy dorazit Radeon RX 6700. Ten by mohl mít třeba 2304 Stream procesorů, což by ale jen dále zahustilo celou nabídku a také je otázka, zda by taková karta vůbec měla nést zmíněných 6 GB paměti, když slabší Radeony s Navi 23 mají mít alespoň 8 GB , což navíc platí o pro RX 6600.

Ze zveřejněných informací se také dozvíme o výkonu v 3DMarku Time Spy, a to 9439 bodů pro RX 6600 XT a 7805 bodů pro RX 6600, přičemž zdroj se dokonce zmiňuje i o hashrate při těžbě Etherea, a to 30 a 27 MH/s a že tyto dvě karty by mohly být v průběhu druhé poloviny roku v porovnání s jinými modely ještě dobře k dostání, ale bude záležet i na tom, jaký zájem budou mít těžaři. Údaje o výkonu jsou založeny na testech inženýrských vzorků karet.

Pokud budeme předpokládat, že výše uvedené informace jsou pravdivé, pak by karty Radeon RX 6600 XT a Radeon RX 6600 mohly nabídnout velice podobné výkony jako Radeon RX 5700 XT a RX 5700.



