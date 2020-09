AMD Radeon RX 6900 se objevil na první fotografii; je tu i 6800/6700

AMD Radeon RX 6900 založený na architektuře RDNA 2 se ukázal tentokrát již na fotografii, která ukazuje, že referenční Radeony již existují i ve své finální podobě. Jedná se o fotky od YouTubera JayzTwoCents , který je získal od svých zdrojů, čili sám dané karty nemá.

AMD přitom už na Twitteru ukázalo design nového výkonného Radeonu série RX 6000, takže se dá předpokládat, že to bude model 6900. Můžeme si tak snadno ověřit, že tato fotografie opravdu ukazuje nový Radeon a ne jen nějakou modifikaci, která by se za něj mohla vydávat.

Zde jej ještě máme z jiného úhlu, jak ukazuje dva 8pinové konektory přídavného napájení a pak tu máme opět trošku neostrý obrázek, který ale už ukazuje jinou a evidentně slabší kartu se dvěma ventilátory, ale opět stejnými konektory PCIe pro napájení.

To naznačuje, že by mohlo jít o Radeon RX 6800 či 6700 s údajným čipem Navi 22, který by měl přijít jako náhrada za Navi 10 s menší velikostí, ale přesto výrazně vyšším výkonem díky nové architektuře.



Od serveru VideoCardz se mimochodem také dozvídáme, že nové Radeony budou podporovat dekódování videa ve VCN 3.0 AV1, jak se dá soudit dle nejnovějších linuxových záplat. AV1 podporují také nové GeForce RTX 3000 a to samé si chystá také Intel pro karty s GPU řady Xe.

