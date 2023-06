AMD Radeon RX 7800 XT bude, ASRock si nechal registrovat 2 karty

Radeon RX 7800 XT. O této kartě se doposud moc nemluvilo, jen se tak nějak logicky očekávalo, že by mohla přijít. Nyní nám trochu více světla do celé situace vnáší společnost ASRock. Ta si totiž už komice EEC (Eurasian Economic Commission) nechala registrovat dva modely s tímto čipem.

stávající ASRock Radeon RX 7900 XT

Konkrétně jde o Radeony RX7800XT PG16GO a RX7800XT PGW 16G. Tato označení napovídají, že budou spadat pod řadu Phantom Gaming a budou mít 16 GB VRAM, což je o 4 GB více než u GeForce RTX 4070 Ti. Proti ní by měly mít také širší sběrnici. Kvůli velikosti paměti se předpokládá 256bitová sběrnice, zatímco RTX 4070 Ti má jen 192bitovou. Pokud budou použity 18Gbps čipy, mohlo by to znamenat propustnost 576 GB/s.



Některé zdroje hovoří o 60 CU, což by znamenalo 3840 stream procesorů, což mi přijde být poněkud málo. Radeon RX 7900 XT má totiž 84 CU a 5376 stream procesorů, a to by byla poměrně velká mezera. Většina zdrojů se ale na této hodnotě shoduje, takže jí asi budeme věřit. Předpokládá se 64 MB Infinity Cache a 4 MB L2 cache, hovoří se o pravděpodobném taktu 2,6 GHz a Boost frekvenci okolo 2,8 GHz.