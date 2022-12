AMD Radeon RX 7900 XT zvyšuje oficiální spotřebu TBP na 315 W

Od doby, kdy AMD papírově představilo své Radeony RX 7900 , se pár věcí změnilo. Týká se to především slabšího Radeonu RX 7900 XT. Jeho základní frekvence činí 2,0 GHz, nicméně nejprve se hovořilo o Boost frekvenci 2,2 GHz, ale v podstatě téměř okamžitě se začala uvádět vyšší hodnota 2,4 GHz a na té to už zůstalo. Připomeňme, že RX 7900 XTX má tyto takty 2,3 GHz a 2,5 GHz. Pokud jde o spotřebu, zde mělo AMD excelovat, ale zdá se, že Nvidia u svých GeForce RTX 4000 hodně zapracovala na efektivitě a novinky obou stájí jsou na tom hodně dobře. Přesto tu máme nejen papírové zklamání na straně Radeonů. Že to nebude tak dobré, jak mělo být, začalo být očekávatelné poté, co první testy nových GeForce ukázaly zlepšení efektivity o zhruba 80 %, zatímco AMD slibovalo jen "více než 50 %".